Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
42.7 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Петрово, ул. Центральная, 39
48.4 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
106.3 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
109.1 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Петриковка, просп. Калнышевского Петра, 28
128.7 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
129.5 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
130.1 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
131.5 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
133.4 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 5 мин
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
133.4 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
136.3 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
70,10
Экономия при брони: -3,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
136.6 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
136.9 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
137.5 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
138.1 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
142.9 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бехтерева, 1
147.4 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
148.5 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
148.6 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -1,00 грн