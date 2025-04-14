Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Харьков
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
4.5 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 179
7.4 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
7.5 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -1,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
7.5 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -1,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
7.8 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 31-А
73.7 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 22
105.9 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Петропавловка, ул. Сечеславская, 76-А
170.5 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Петриковка, просп. Калнышевского Петра, 28
184.0 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
184.7 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бехтерева, 1
185.4 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
188.5 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
70,10
Экономия при брони: -3,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
190.6 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
190.7 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
190.8 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
194.4 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
195.6 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
198.5 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
198.5 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Лохвица, ул. Героев Украины, 22-А
215.6 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
74,30
Экономия при брони: -4,20 грн