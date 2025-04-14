Днепр (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
4.6 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
5.6 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
70,10
Экономия при брони: -3,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
6.5 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
9.1 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,70 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
9.1 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
10.9 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бехтерева, 1
16.4 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,70 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Петриковка, просп. Калнышевского Петра, 28
37.4 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
70.8 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
71.6 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
77.8 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Петропавловка, ул. Сечеславская, 76-А
108.0 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Петрово, ул. Центральная, 39
125.9 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
129.3 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
139.3 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 31-А
176.1 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
191.2 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 179
192.3 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -1,20 грн