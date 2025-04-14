Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 49
10.6 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 92/1
10.7 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Марсельская, 3
12.0 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
12.0 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
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Подорожник
Раздельная, ул. Привокзальная, 1
62.2 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
111.2 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
112.2 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 36-Г
183.4 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Побугское, ул. Первомайская, 31-В
186.5 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кодыма, ул. Соборная, 52
214.2 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Добровеличковка, ул. Центральная, 102-Г
214.7 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Бершадь, ул. Ерусалимка, 4-А
226.4 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
70,90
Экономия при брони: -6,80 грн
Подорожник
Джулинка, ул. Центральная, 34-В
228.2 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Песчанка, ул. Центральная, 33
234.7 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
70,30
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
251.2 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье