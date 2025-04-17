Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
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Подорожник
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 8
64.8 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Г
64.9 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
71,70
Экономия при брони: -3,80 грн
Подорожник
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
123.6 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
70,90
Экономия при брони: -3,80 грн
Подорожник
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
127.5 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
128.1 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
70,90
Экономия при брони: -3,80 грн
Подорожник
Гора, ул. Бориспольская, 6-Б
128.1 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
128.2 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
70,90
Экономия при брони: -3,80 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 9
128.2 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
70,90
Экономия при брони: -3,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Телиги Елены, 17
128.3 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Тираспольская, 58
128.6 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
70,30
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека бам
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/2-В
128.6 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
70,90
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Мрии, 13-А
129.0 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, просп. Бажана Николая, 38
129.9 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
70,30
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.0 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Княжий Затон, 9
130.4 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
71,70
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Киев, просп. Бажана Николая, 1-О
130.6 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Березань, ул. Привокзальная, 1-А
130.9 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
72,00
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
131.7 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье