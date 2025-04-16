Николаев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Почтовая, 118
7.1 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Подорожник
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
99.9 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Марсельская, 3
100.1 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
107.6 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
107.9 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
107.9 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
108.2 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
109.0 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 49
113.3 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,90 грн
Мед-сервис
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
144.2 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Раздельная, ул. Привокзальная, 1
145.3 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
154.5 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Побугское, ул. Первомайская, 31-В
171.5 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
71,70
Экономия при брони: -7,60 грн
Подорожник
Добровеличковка, ул. Центральная, 102-Г
172.4 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
174.6 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
175.9 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Петрово, ул. Центральная, 39
183.1 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
234.1 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье