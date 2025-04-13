Киев (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
70,30
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
5.1 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
5.2 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
70,30
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Телиги Елены, 17
5.9 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека24
Киев, ул. Нежинская, 16
6.3 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
6.4 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
70,30
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Тираспольская, 58
8.4 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
70,30
Экономия при брони: -6,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Княжий Затон, 9
9.0 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
71,70
Экономия при брони: -7,90 грн
Подорожник
Киев, просп. Бажана Николая, 10
9.2 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
69,20
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Киев, просп. Бажана Николая, 1-О
9.7 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
64,00
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Мрии, 13-А
9.8 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
9.9 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Покотило Владимира, 9
10.3 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Киев, просп. Бажана Николая, 38
10.7 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
70,30
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Ефремова Академика, 8-А
12.2 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
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Подорожник
Ирпень, ул. Сковороды Григория, 13
24.0 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -2,90 грн
Подорожник
Гора, ул. Бориспольская, 6-Б
25.9 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/2-В
30.1 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
70,30
Экономия при брони: -6,20 грн
Подорожник
Воронков, ул. Центральная, 1-Г
36.7 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье