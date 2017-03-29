фармакодинамика. Механизм действия. Лираглутид является аналогом глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) с последовательностью аминокислот, на 97% гомологичной человеческому ГПП-1, который связывается с ГПП-1-рецепторами и активирует их. ГПП-1-рецептор является мишенью для нативного ГПП-1 (гормона инкретина, секретирующегося эндогенно), который потенцирует глюкозозависимую секрецию инсулина β-клетками поджелудочной железы. В отличие от нативного ГПП-1, фармакокинетика и фармакодинамика лираглутида у людей дает возможность вводить его 1 раз в сутки. Пролонгированное действие введенного п/к лираглутида обусловлено тремя механизмами: самоассоциацией, которая замедляет всасывание, связыванием с альбумином крови и повышенной устойчивостью к действию ферментов дипептидилпептидазы IV (ДПП-IV) и нейтральной эндопептидазы (НЭП), что проявляется в продолжительном Т ½ препарата из плазмы крови.

Действие лираглутида опосредовано специфическим взаимодействием с ГПП-1-рецепторами, что приводит к повышению уровня цАМФ. Лираглутид стимулирует секрецию инсулина в зависимости от уровня глюкозы и одновременно снижает неадекватно высокую секрецию глюкагона также в зависимости от уровня глюкозы в крови. Так, при высокой концентрации глюкозы в крови секреция инсулина повышается, а глюкагона — снижается. Наоборот, при гипогликемии лираглутид снижает секрецию инсулина, но не влияет на секрецию глюкагона. Механизм снижения уровня глюкозы в крови включает также незначительное замедление опорожнения желудка. Лираглутид уменьшает массу тела и массу жира за счет снижения ощущения голода и потребления энергии.

Эффекты, обусловленные фармакодинамикой препарата. Лираглутид действует в течение 24 ч и улучшает контроль гликемии путем снижения уровня глюкозы в крови натощак и после еды у пациентов с сахарным диабетом II типа.

Глюкозозависимая секреция инсулина. Лираглутид повышает секрецию инсулина при повышении концентрации глюкозы в крови. У пациентов с сахарным диабетом II типа после однократного введения лираглутида интенсивность повышения концентрации инсулина в крови при этапной инфузии глюкозы была такой же, как у здоровых добровольцев.

Клиническая эффективность. Для оценки эффектов влияния препарата Виктоза на контроль уровня гликемии проведено 5 двойных слепых рандомизированных контролируемых клинических исследований. Лечение препаратом Виктоза способствовало клинически и статистически достоверной по сравнению с плацебо нормализации уровня гликозилированного гемоглобина A1c (HbA1c), концентрации глюкозы в плазме крови натощак и после еды.

Эти исследования проведены при участии 3978 пациентов с сахарным диабетом II типа (2501 пациент получали препарат Виктоза), 53,7% мужчин, 46,3% женщин, возраст 797 пациентов (508 получали препарат Виктоза) составлял ≥65 лет, а 113 пациентов (66 получали препарат Виктоза) — ≥75 лет.

Кроме того, дополнительно проведено открытое рандомизированное контролируемое исследование, в котором сравнивали эффективность препарата Виктоза и эксенатида.

В 52-недельном клиническом исследовании дополнительное введение инсулина детемир больным, не достигшим целевого уровня контроля гликемии при лечении препаратом Виктоза 1,8 мг и метформином, способствовало снижению уровня HbA1c на 0,54% от уровня до начала лечения. У больных, получавших препарат Виктоза 1,8 мг и метформин, снижение составило 0,20%. При этом уменьшение массы тела сохранялось.

Контроль гликемии. Лечение на протяжении 26 нед препаратом Виктоза в сочетании с метформином, глимепиридом или метформином + розиглитазоном дало возможность достичь статистически достоверного (р<0,0001) и стабильного снижения концентрации HbA1c по сравнению с плацебо (табл. 1 и 2).

Таблица 1

Результаты двух 26-недельных исследований. Виктоза в комбинации с метформином и Виктоза в комбинации с глимепиридом



Комбинированная терапия с метформином 1,8 мг лираглутида + метформин3 1,2 мг лираглутида + метформин3 Плацебо + метформин3 Глимепирид2 +метформин3 N 242 240 121 242 Средний HbA1c,% Исходный уровень 8,4 8,3 8,4 8,4 Изменение исходного уровня –1,00 –0,97 0,09 –0,98 Больные, у которых достигнут HbA1c <7%,% Все больные 42,4 35,3 10,8 36,3 Предыдущая монотерапия пероральными сахароснижающими средствами 66,3 52,8 22,5 56,0 Средняя масса тела, кг Исходный уровень 88,0 88,5 91,0 89,0 Изменение исходного уровня –2,79 –2,58 –1,51 0,95 Комбинированная терапия с глимепиридом 1,8 мг лираглутида + глимепирид2 1,2 мг лираглутида + глимепирид2 Плацебо + глимепирид2 Розиглитазон1 + глимепирид2 N 234 228 114 231 Средний HbA1c,% Исходный уровень 8,5 8,5 8,4 8,4 Изменение исходного уровня –1,13 –1,08 0,23 –0,44 Больные, у которых достигнут HbA1c <7%,% Все больные 41,6 34,5 7,5 21,9 Предыдущая монотерапия пероральными сахароснижающими средствами 55,9 57,4 11,8 36,1 Средняя масса тела, кг Исходный уровень 83,0 80,0 81,9 80,6 Изменение исходного уровня –0,23 0,32 –0,10 2,11



1Розиглитазон 4 мг/сут; 2глимепирид 4 мг/сут; 3метформин 2000 мг/сут.

Таблица 2

Результаты двух 26-недельных исследований. Виктоза в комбинации с метформином + розиглитазон и Виктоза в комбинации с глимепиридом + метформин



Комбинированная терапия метформином + розиглитазон 1,8 мг лираглутида + метформин2 + розиглитазон3 1,2 мг лираглутида + метформин2 + розиглитазон3 Плацебо + метформин2 + розиглитазон3 Нет данных N 178 177 175 Средний HbA1c,% Исходный уровень 8,56 8,48 8,42 Изменения исходного уровня –1,48 –1,48 –0,54 Больные, у которых достигнут HbA1c <7%,% Все больные 53,7 57,5 28,1 Предыдущая монотерапия пероральными сахароснижающими средствами Средняя масса тела, кг Исходный уровень 94,9 95,3 98,5 Изменения исходного уровня –2,02 –1,02 0,60 Комбинированная терапия метформином + глимепирид 1,8 мг лираглутида + метформин2 + глимепирид4 Нет данных Плацебо + метформин2 + глимепирид4 Инсулин гларгин1 + метформин2 + глимепирид4 N 230 114 232 Средний HbA1c,% Исходный уровень 8,3 8,3 8,1 Изменения исходного уровня –1,33 –0,24 –1,09 Больные, у которых достигнут HbA1c <7%,% Все больные 53,1 15,3 45,8 Предыдущая монотерапия пероральными сахароснижающими средствами Средняя масса тела, кг Исходный уровень 85,8 85,4 85,2 Изменения исходного уровня –1,81 –0,42 1,62



1Больному известно, что он применяет инсулин гларгин, доза определяется согласно рекомендациям инструкции, приведенной ниже. Исследователь должен научить больного подбирать дозы.

Инструкция по подбору дозы инсулина гларгин



Самоопределение концентрации глюкозы в плазме крови натощак, ммоль/л Повышение дозы инсулина гларгина, МЕ <5,5 (<100 мг/100 мл) целевой уровень Нет необходимости >5,5 и <6,7 (>100 и <120 мг/100 мл) 0–2a ≥6,7 (≥120 мг/100 мл) 2