in vitro лираглутид продемонстрировал очень низкий потенциал влияния на фармакокинетику других активных субстанций, обмен которых связан с цитохромом Р450, а также на связывание с белками плазмы крови.

Лираглутид может быть причиной незначительной задержки опорожнения желудка, что может повлиять на всасывание препаратов, которые применяются одновременно внутрь. Исследования относительно взаимодействия не выявили любого клинически значимого замедления всасывания. У некоторых пациентов, получавших препарат Виктоза, зарегистрирован по меньшей мере 1 случай тяжелой диареи. Диарея может нарушать всасывание лекарственных средств, одновременно принимаемых внутрь.

Парацетамол. Лираглутид не изменял общей экспозиции парацетамола после введения однократной дозы 1000 мг. C max парацетамола снижалась на 31%, а время достижения C max (t max ) увеличивалось до 15 мин. При одновременном применении парацетамола коррекции дозы не требуется.

Аторвастатин. Лираглутид не изменял общей экспозиции аторвастатина до клинически значимого уровня после однократного его введения в дозе 40 мг. В связи с этим при одновременном применении с Виктозой коррекции дозы аторвастатина не требуется. При одновременном введении с лираглутидом C max аторвастатина снижалась на 38%, а t max увеличивалось с 1 до 3 ч.

Гризеофульвин. Лираглутид не изменял общей экспозиции гризеофульвина после однократного его введения в дозе 500 мг. C max повышалась на 37%, тогда как t max не изменялось. Коррекции дозы при применении гризеофульвина и других низкорастворимых соединений с высокой проницаемостью не требуется.

Лизиноприл и дигоксин. После однократного введения 20 мг лизиноприла или 1 мг дигоксина в сочетании с лираглутидом отмечено уменьшение AUC этих препаратов на 15 и 16% соответственно, при этом C max снижалась на 27 и 31% соответственно. t max лизиноприла увеличивалось с 6 до 8 ч, тогда как дигоксина — с 1 до 1,5 ч. Исходя из данных результатов, при одновременном применении с лираглутидом коррекции доз лизиноприла или дигоксина не требуется.

Пероральные контрацептивы. При одновременном применении однократной дозы пероральных контрацептивов лираглутид снижал C max этинилэстрадиола или левоноргестрела на 12 и 13% соответственно, а t max увеличивалось на 1,5 ч. Это не оказывало клинического эффекта на общую экспозицию этинилэстрадиола или левоноргестрела, что дает основания считать, что одновременный прием лираглутида не повлияет на контрацептивный эффект этинилэстрадиола и левоноргестрела.

Варфарин и другие производные кумарина. Исследований лекарственного взаимодействия не проводили. В начале лечения препаратом Виктоза у пациентов, получающих варфарин или другие производные кумарина, рекомендуется проводить более частый мониторинг международного нормализованного отношения.

Инсулин. У больных со стабилизированным сахарным диабетом II типа при одновременном введении инсулина детемир (5 ЕД/кг) и лираглутида (1,8 мг) не отмечено признаков фармакокинетического и фармакодинамического взаимодействия.

Несовместимость. Добавление к препарату Виктоза любых субстанций может вызвать деградацию лираглутида. Без проведения исследований на совместимость этот препарат нельзя смешивать с другими лекарственными средствами.