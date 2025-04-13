Киев (адрес не указан)
Доступно в 492 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4068,64 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3706,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4160,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3778,90
Экономия при брони: -35,10 грн
3743,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4438,80
Экономия при брони: -161,40 грн
4277,40 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3866,60 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3866,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4066,90 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3866,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3690,94 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3866,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4074,50
Экономия при брони: -235,35 грн
3839,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
1906,75
Экономия при брони: -34,85 грн
1871,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3778,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3916,00 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4160,28
Экономия при брони: -124,81 грн
4035,47 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4438,80
Экономия при брони: -161,40 грн
4277,40 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3866,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3796,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3778,90 грн