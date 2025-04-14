Одесса (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4054,28 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3744,00 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3820,34 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3778,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3767,02 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3916,00 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3592,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3744,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4092,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3778,90
Экономия при брони: -35,10 грн
3743,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4160,27 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4092,90 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3945,32 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4092,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3718,08 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3676,38 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 70/54
4.0 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4053,48 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3744,23 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3619,76 грн
Аптека24
Одесса, ул. Итальянская, 83
4.4 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4160,20 грн