Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3778,90
Экономия при брони: -35,10 грн
3743,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3795,00 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3744,22
Экономия при брони: -112,33 грн
3631,89 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3778,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3778,90
Экономия при брони: -35,10 грн
3743,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4074,38 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3744,20
Экономия при брони: -0,40 грн
3743,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3681,78 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3925,06
Экономия при брони: -158,93 грн
3766,13 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4092,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4160,27 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3744,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3778,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
1928,72
Экономия при брони: -63,98 грн
1864,74 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3778,90
Экономия при брони: -35,10 грн
3743,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4092,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3778,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4092,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3925,21
Экономия при брони: -192,63 грн
3732,58 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3796,24 грн