Днепр (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Днепр
Не болей
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4120,02
Экономия при брони: -273,99 грн
3846,03 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3944,23
Экономия при брони: -182,84 грн
3761,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4024,53
Экономия при брони: -262,72 грн
3761,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3744,20
Экономия при брони: -27,60 грн
3716,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3995,42
Экономия при брони: -148,43 грн
3846,99 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3778,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4069,87
Экономия при брони: -224,22 грн
3845,65 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4061,77
Экономия при брони: -214,37 грн
3847,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4005,08
Экономия при брони: -162,31 грн
3842,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3954,41
Экономия при брони: -229,90 грн
3724,51 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3985,39
Экономия при брони: -147,14 грн
3838,25 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3661,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4053,67
Экономия при брони: -212,26 грн
3841,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3970,01
Экономия при брони: -127,18 грн
3842,83 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3683,56 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4088,85
Экономия при брони: -216,10 грн
3872,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4020,49
Экономия при брони: -184,75 грн
3835,74 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3808,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4020,88
Экономия при брони: -253,54 грн
3767,34 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3778,90 грн