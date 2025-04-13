Харьков (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3868,30
Экономия при брони: -139,46 грн
3728,84 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4053,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4056,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4414,03
Экономия при брони: -267,84 грн
4146,19 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4052,66 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4049,58 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3699,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
1872,10
Экономия при брони: -0,20 грн
1871,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 9 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4067,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4036,31
Экономия при брони: -195,04 грн
3841,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4084,53
Экономия при брони: -240,99 грн
3843,54 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 9 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3698,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4070,48 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4052,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4066,66 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4071,46 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4037,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4069,40 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4035,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4292,98
Экономия при брони: -266,93 грн
4026,05 грн