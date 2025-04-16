Николаев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4062,16 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3778,00 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4117,71
Экономия при брони: -279,30 грн
3838,41 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4055,28 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4160,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4072,19
Экономия при брони: -233,78 грн
3838,41 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4005,45
Экономия при брони: -167,04 грн
3838,41 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4076,43
Экономия при брони: -238,02 грн
3838,41 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3977,67
Экономия при брони: -139,26 грн
3838,41 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4152,92
Экономия при брони: -199,08 грн
3953,84 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4022,81
Экономия при брони: -184,40 грн
3838,41 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 171/15
4.1 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4041,54 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3644,82 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
4.2 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3701,28 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Космонавтов, 62
4.6 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3744,00 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 1/9
4.8 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4951,45
Экономия при брони: -345,35 грн
4606,10 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Николаевская, 19/3
4.9 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3778,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Николаевская, 22
4.9 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4062,40 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Строителей, 5-З
5.1 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4082,99
Экономия при брони: -244,58 грн
3838,41 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4065,31
Экономия при брони: -149,93 грн
3915,38 грн