Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4070,00 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4041,33
Экономия при брони: -201,51 грн
3839,82 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3644,00
Экономия при брони: -104,00 грн
3540,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4072,18 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3644,00
Экономия при брони: -70,00 грн
3574,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4058,74 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3857,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4160,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4055,18
Экономия при брони: -211,55 грн
3843,63 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4044,41
Экономия при брони: -205,00 грн
3839,41 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3981,66
Экономия при брони: -142,44 грн
3839,22 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3644,00
Экономия при брони: -70,00 грн
3574,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4072,76 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 11 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4010,85
Экономия при брони: -169,67 грн
3841,18 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3644,00
Экономия при брони: -70,00 грн
3574,00 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4088,30
Экономия при брони: -241,94 грн
3846,36 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4067,44 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
2009,54
Экономия при брони: -89,11 грн
1920,43 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4065,97
Экономия при брони: -222,76 грн
3843,21 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4116,84
Экономия при брони: -279,07 грн
3837,77 грн