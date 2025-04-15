Львов (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3700,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4092,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3744,20
Экономия при брони: -33,10 грн
3711,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3796,24 грн
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4046,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3744,20
Экономия при брони: -33,10 грн
3711,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3744,20
Экономия при брони: -33,10 грн
3711,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3778,90
Экономия при брони: -67,80 грн
3711,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4160,27 грн
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4048,80 грн
D.s.
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4046,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3819,00
Экономия при брони: -107,90 грн
3711,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4046,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4046,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3778,90
Экономия при брони: -67,80 грн
3711,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3744,20
Экономия при брони: -33,10 грн
3711,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4092,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
3950,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
1872,10
Экономия при брони: -16,55 грн
1855,55 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Виктоза® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №2
Novo Nordisk
4092,90 грн