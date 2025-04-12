фармакодинамика. Тегафур и его натриевая соль оказывают противоопухолевое действие и по биологическим свойствам схожи с флуороурацилом. Тегафур можно рассматривать как транспортную форму флуороурацила, которая образуется в организме вследствие активации тегафура микросомальными ферментами печени. Метаболит тегафура долго циркулирует в организме, обеспечивая таким образом высокую эффективность препарата.

В процессе метаболизма флуороурацила образуется 5-фтор-2ʹ-дезоксиуридин-5ʹ-монофосфат, который значительно снижает активность тимидилсинтетазы. В таких условиях возникает дефицит тимидин-5ʹ-монофосфата (который можно считать специфическим предшественником ДНК), что вызывает остановку процесса деления клеток, в том числе злокачественных. К тому же, другой метаболит тегафура 5-фторурацил-5-фторуридин-5ʹ-трифосфат инкорпорируется в цепь РНК и замещает урацил, что сопровождается также и нарушениями РНК. Важно подчеркнуть, что тегафур вызывает более выраженные нарушения биосинтеза, чем флуороурацил. Это указывает на то, что тегафур действует не только как транспортная форма флуороурацила, но и самостоятельно. В основе цитостатического эффекта тегафура лежит его способность влиять на метаболизм РНК медленно растущих опухолевых клеток (с небольшой пролиферацией). К таким опухолям относится аденокарцинома ЖКТ.

Наилучшие результаты получены при применении Фторафура для лечения опухолей ЖКТ (желудка, толстой и прямой кишки) и рака молочной железы. Продолжительность ремиссии в случае рака прямой и толстой кишки составляет 5–8 мес; при раке молочной железы — 10–19 мес.

Фторафур обладает положительным лечебным эффектом в случаях злокачественных опухолей желчевыводящих протоков, поджелудочной железы, мочевыводящей системы, а также при кожной лимфоме и диффузном нейродермите.

Фторафур эффективен в комплексной терапии рака шейки матки (в сочетании с лучевой терапией и химиотерапией (цисплатин, капецитабин и интерферон)).

В экспериментах на животных выявлена высокая противоопухолевая эффективность тегафура. Большую чувствительность к тегафуру отметили во многих экспериментальных опухолях (например в опухоли молочной железы, саркомы 180, карциносаркомы Уокера, меланомы Гардинга — Пасси). Тегафуру свойственно сильное противоопухолевое действие при лейкемии L-1210, гемоцитобластозе Ла и лимфолейкозе, в то время как лимфосаркома Плиса, саркома Йенсена, карцинома NK и аденокарцинома 755 менее чувствительны. Лейкемия P-388, L-5178, легочная карцинома Льюиса, меланома B16 и саркома 45 резистентны к тегафуру.

Препарат обладает также противовоспалительным и анальгезирующим действием, уменьшает зуд.

Фармакокинетика. В основе фармакокинетических свойств тегафура лежит его высокая липофильность (в 250 раз превышает липофильность флуороурацила).

Всасывание : при приеме внутрь тегафур быстро всасывается в ЖКТ, C max достигается через 3 ч и выявляется в крови в течение не менее 24 ч после его однократного введения.

Распределение : препарат быстро проходит через биологические мембраны и распространяется по всему организму, в том числе и в ткань мозга. Биодоступность тегафура из пищеварительного тракта в 3 раза больше, чем флуороурацила.

Биодоступность перорально и в/в применяемого тегафура схожа (AUC составляет соответственно 668 и 510 нг/мл/ч).

Метаболизм и выведение : тегафур метаболизируется в печени с образованием метаболитов, среди которых центральное место занимает фармакологически активный флуороурацил. Выделение флуороурацила из молекулы тегафура зависит от дозы и вида введения; концентрация в плазме крови 0,1–1 мг/мл сохраняется в течение 48–96 ч. Биоактивация осуществляется не только в печени, а может носить и локальный характер в опухолевой ткани, отличающейся повышенным содержанием цитозольных гидролитических ферментов.

Тегафур главным образом выводится из организма с мочой и только 0,8% — с калом. В экспериментах доказано, что в моче 60% является неизменным тегафуром, 10% — флуороурацилом и всего 5% — активными метаболитами тегафура. Через 12 ч происходит значительное уменьшение количества активного вещества, поэтому рекомендуется применять тегафур с интервалом 12 ч.

Фармакокинетика в особых группах пациентов

У пациентов пожилого возраста тегафур следует применять с осторожностью в связи с возможным нарушением деятельности печени, почек и сердца, а также наличием сопутствующих заболеваний.

Для детей и подростков безопасность и эффективность применения тегафура не установлены.

Пациентам с нарушением функции почек и/или печени при применении тегафура следует контролировать деятельность этих органов. При тяжелой почечной и/или печеночной недостаточности тегафур применять не следует.