по химической структуре тегафур близок к природным нуклеозидам. Обладает высокой липофильностью (в 200 раз выше, чем у флуороурацила), оставаясь при этом водорастворимым соединением. Наличие тетрагидрофурановой группы в молекуле тегафура принципиально изменяет его физико-химические, биохимические и фармакологические свойства и определяет своеобразные фармакокинетические особенности по сравнению с флуороурацилом. Тегафур может рассматриваться как транспортная форма флуороурацила. Высокая липофильность тегафура обеспечивает быстрое прохождение через биологические мембраны, распространение в тканях и проникновение через ГЭБ.

Биодоступность тегафура при приеме внутрь практически полная и в 3 раза превышает таковую у флуороурацила. Активация тегафура микросомальными оксидазами печени приводит к образованию целого ряда метаболитов, среди которых основным метаболитом является флуороурацил. Биоактивация тегафура осуществляется не только в печени, но и в ткани опухоли, с повышенным содержанием цитозольных гидролитических ферментов. Тканеспецифический путь метаболизма тегафура в какой-то мере определяет избирательность его воздействия на опухолевые клетки, так как в них повышены локальные концентрации активных метаболитов.

Комбинация тегафура с урацилом (1:4) также способствует избирательному накоплению тегафура в опухолевой ткани без повышения системных концентраций освобождающегося флуороурацила. Механизм цитотоксического или противоопухолевого действия тегафура такой же, как и у других фторпиримидинов, и обусловлен нарушением синтеза ДНК и РНК.

ДНК-зависимый механизм включает ингибирование фермента тимидилатсинтетазы. Тогда как нарушение метаболизма РНК обусловлено внедрением в РНК флуороурацила вместо урацила, что влияет на терапевтический эффект тегафура при солидных медленно растущих опухолях с небольшим пролиферирующим пулом (например аденокарциномы пищеварительного тракта).

Клиническая эффективность тегафура сравнима с таковой при применении флуороурацила для лечения диссеминированных форм солидных опухолей.

При применении тегафура объективные признаки улучшения состояния пациента отмечают в 43–44% случаев при раке молочной железы и 26–28% при раке желудка или толстого кишечника. Максимальная эффективность тегафура установлена при раке молочной железы (21% ремиссий). При опухолях пищеварительного тракта ремиссия достигается в 8% случаев, а эффективность терапии тегафуром отличается при первичном, рецидивирующем и метастатическом опухолевом поражении. Лечение рецидива рака желудка более эффективно, чем при первичной неоперабельной опухоли. Метастазы рака желудка в легких, костях и яичниках не поддаются терапии, метастазы в печени, напротив, отличаются чувствительностью к тегафуру.

При лечении нейроэктодермальных опухолей головного мозга, устойчивых к химиотерапии, включение тегафура в схему комбинированной химиотерапии увеличило частоту ремиссий на 22%.

Выявлена эффективность тегафура при длительном пероральном приеме (по 0,6–1,2 г) и ректальном введении (по 1– 2 г). Положительный эффект терапии тегафуром (стабилизация состояния) наблюдался у 40% больных раком молочной железы при пероральном применении и у 25–28% больных раком желудка при пероральном приеме и ректальном введении.

Высокая эффективность и хорошая переносимость тегафура в режиме монохимиотерапии послужили рациональной основой для его включения в схемы комбинированного и сочетанного лечения опухолевых заболеваний.

Имеются клинические данные об эффективности тегафура при диффузном нейродермите и злокачественных заболеваниях кожи.