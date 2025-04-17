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Фторафур
®
(Ftorafur
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Фторафур
®
(Ftorafur
®
)
Винница
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
188.5 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4392,60
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
193.2 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4657,70
грн
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Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
194.8 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5316,30
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
196.5 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4657,70
грн
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Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
196.8 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4600,60
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
198.3 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5538,60
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5306,30
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ижакевича Ивана, 1/24
198.8 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4186,62
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
203.8 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4170,31
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
328.6 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4850,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123
340.8 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5797,00
Экономия при брони:
-3,60 грн
5793,40
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
481.3 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5603,04
Экономия при брони:
-230,04 грн
5373,00
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
484.5 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5552,04
Экономия при брони:
-378,04 грн
5174,00
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
484.7 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5016,14
Экономия при брони:
-265,01 грн
4751,13
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
484.9 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5000,38
Экономия при брони:
-264,18 грн
4736,20
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 4
487.6 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5748,84
Экономия при брони:
-375,84 грн
5373,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 31
488.2 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5088,72
Экономия при брони:
-337,59 грн
4751,13
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
488.4 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5670,54
Экономия при брони:
-297,54 грн
5373,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Соборная, 20
488.5 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5521,54
Экономия при брони:
-248,04 грн
5273,50
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
488.5 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5784,23
Экономия при брони:
-212,24 грн
5571,99
грн
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