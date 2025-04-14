Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4625,36
Экономия при брони: -172,73 грн
4452,63 грн
В городах рядом
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
185.2 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5708,88
Экономия при брони: -335,88 грн
5373,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
185.5 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5051,41
Экономия при брони: -175,91 грн
4875,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 4
187.9 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5671,08
Экономия при брони: -298,08 грн
5373,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
190.7 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5100,66
Экономия при брони: -349,53 грн
4751,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
190.8 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5517,20
Экономия при брони: -343,20 грн
5174,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
191.1 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5923,67
Экономия при брони: -351,68 грн
5571,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Соборная, 20
191.1 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5544,33
Экономия при брони: -270,83 грн
5273,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 31
191.9 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4921,59
Экономия при брони: -170,46 грн
4751,13 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
193.9 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5619,78
Экономия при брони: -246,78 грн
5373,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
194.6 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4878,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
195.5 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4944,21
Экономия при брони: -208,01 грн
4736,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
401.0 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4170,31 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
409.1 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4600,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
410.3 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5538,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
410.3 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5306,30 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
413.1 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5316,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
414.5 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4392,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ижакевича Ивана, 1/24
416.8 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4186,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123
553.4 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5797,00
Экономия при брони: -304,50 грн
5492,50 грн