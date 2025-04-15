Днепр (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5762,88
Экономия при брони: -389,88 грн
5373,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5400,20
Экономия при брони: -226,20 грн
5174,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5033,33
Экономия при брони: -282,20 грн
4751,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
4.8 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5008,00
Экономия при брони: -271,80 грн
4736,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 31
7.4 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5037,15
Экономия при брони: -286,02 грн
4751,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Соборная, 20
7.8 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5546,98
Экономия при брони: -273,48 грн
5273,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
7.8 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5815,59
Экономия при брони: -243,60 грн
5571,99 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 4
8.2 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5767,20
Экономия при брони: -394,20 грн
5373,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
8.7 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4878,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
9.2 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5207,72
Экономия при брони: -332,22 грн
4875,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
10.5 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5697,00
Экономия при брони: -324,00 грн
5373,00 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мануйловский, 29
7.4 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
В городах рядом
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
199.6 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4633,42
Экономия при брони: -180,79 грн
4452,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123
376.3 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5797,00
Экономия при брони: -304,50 грн
5492,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
380.6 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4170,31 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
386.8 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4600,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
388.7 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4392,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
389.4 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5538,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
389.4 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5306,30 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
390.9 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5316,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ижакевича Ивана, 1/24
398.2 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4186,62 грн