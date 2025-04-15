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Фторафур
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(Ftorafur
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Фторафур
®
(Ftorafur
®
)
Запорожье
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
63.8 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4878,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
65.4 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5062,26
Экономия при брони:
-326,06 грн
4736,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 31
66.9 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4965,52
Экономия при брони:
-214,39 грн
4751,13
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
67.5 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5887,27
Экономия при брони:
-315,28 грн
5571,99
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Соборная, 20
67.5 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5515,71
Экономия при брони:
-242,21 грн
5273,50
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
69.2 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5764,50
Экономия при брони:
-391,50 грн
5373,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
70.1 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4980,80
Экономия при брони:
-229,67 грн
4751,13
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
70.1 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5508,36
Экономия при брони:
-334,36 грн
5174,00
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
71.1 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5709,42
Экономия при брони:
-336,42 грн
5373,00
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
73.3 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5691,60
Экономия при брони:
-318,60 грн
5373,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
74.2 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5243,00
Экономия при брони:
-367,50 грн
4875,50
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
257.2 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4727,84
Экономия при брони:
-275,21 грн
4452,63
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123
359.5 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5797,00
Экономия при брони:
-3,60 грн
5793,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
435.9 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4170,31
грн
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Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
441.4 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4600,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
442.4 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4392,60
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
444.2 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5538,60
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
444.3 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5306,30
грн
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Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
445.4 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5316,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ижакевича Ивана, 1/24
453.3 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4186,62
грн
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