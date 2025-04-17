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Фторафур
®
(Ftorafur
®
)
Фторафур
®
(Ftorafur
®
)
Чернигов
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Закроется в 21:00
Киев, ул. Ижакевича Ивана, 1/24
124.6 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4186,62
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
126.8 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4170,31
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5306,30
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5538,60
грн
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Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
131.0 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4600,60
грн
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Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
131.2 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5316,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
138.8 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4392,60
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
380.5 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4656,69
Экономия при брони:
-204,06 грн
4452,63
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
427.9 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5741,28
Экономия при брони:
-368,28 грн
5373,00
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
428.6 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5703,48
Экономия при брони:
-330,48 грн
5373,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
428.7 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5408,00
Экономия при брони:
-234,00 грн
5174,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
428.9 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4992,26
Экономия при брони:
-241,13 грн
4751,13
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
429.7 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5648,94
Экономия при брони:
-275,94 грн
5373,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
432.2 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4928,03
Экономия при брони:
-191,83 грн
4736,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Соборная, 20
432.7 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5488,68
Экономия при брони:
-215,18 грн
5273,50
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
432.7 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5776,95
Экономия при брони:
-204,96 грн
5571,99
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 31
432.9 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4981,28
Экономия при брони:
-230,15 грн
4751,13
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
435.4 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4878,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
545.9 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4850,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123
547.4 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5797,00
Экономия при брони:
-3,60 грн
5793,40
грн
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