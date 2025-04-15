Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
5.0 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4850,00 грн
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Бажаемо здоровья
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
462.6 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4392,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Ижакевича Ивана, 1/24
463.3 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4186,62 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
465.2 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5316,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
468.4 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5306,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
468.4 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5538,60 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
469.0 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4600,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Ялтинская, 6
477.2 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4170,31 грн
Подорожник
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123
618.2 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5797,00
Экономия при брони: -304,50 грн
5492,50 грн
Аптека шар@
Днепр, ул. Каменская, 40
810.3 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5764,50
Экономия при брони: -391,50 грн
5373,00 грн
Аптека копейка
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
813.3 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5508,36
Экономия при брони: -334,36 грн
5174,00 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Пастера, 2
813.6 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4980,80
Экономия при брони: -229,67 грн
4751,13 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Независимости, 16
814.0 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5062,26
Экономия при брони: -326,06 грн
4736,20 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
814.9 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5243,00
Экономия при брони: -367,50 грн
4875,50 грн
Аптека шар@
Днепр, просп. Слобожанский, 4
816.4 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5709,42
Экономия при брони: -336,42 грн
5373,00 грн
Аптека шар@
Днепр, ул. Калиновая, 1
817.1 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5691,60
Экономия при брони: -318,60 грн
5373,00 грн
Аптека низких цен
Днепр, просп. Науки, 31
817.1 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4965,52
Экономия при брони: -214,39 грн
4751,13 грн
Аптека низких цен
Днепр, пл. Соборная, 20
817.4 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5515,71
Экономия при брони: -242,21 грн
5273,50 грн
Аптека копейка
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
817.5 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5887,27
Экономия при брони: -315,28 грн
5571,99 грн
Мед-сервис
Днепр, просп. Героев, 2
818.1 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4878,00 грн