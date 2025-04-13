Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5306,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5538,60 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5316,30 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4600,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Ижакевича Ивана, 1/24
9.0 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4186,62 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Ялтинская, 6
9.4 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4170,31 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
10.6 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4392,60 грн
В городах рядом
Аптека шар@
Днепр, ул. Каменская, 40
390.1 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5619,78
Экономия при брони: -246,78 грн
5373,00 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
391.7 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5051,41
Экономия при брони: -175,91 грн
4875,50 грн
Аптека копейка
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
392.0 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5517,20
Экономия при брони: -343,20 грн
5174,00 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Пастера, 2
392.2 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5100,66
Экономия при брони: -349,53 грн
4751,13 грн
Аптека шар@
Днепр, ул. Калиновая, 1
393.7 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5708,88
Экономия при брони: -335,88 грн
5373,00 грн
Аптека шар@
Днепр, просп. Слобожанский, 4
394.0 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5671,08
Экономия при брони: -298,08 грн
5373,00 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Независимости, 16
394.3 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4944,21
Экономия при брони: -208,01 грн
4736,20 грн
Аптека низких цен
Днепр, пл. Соборная, 20
396.2 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5544,33
Экономия при брони: -270,83 грн
5273,50 грн
Аптека низких цен
Днепр, просп. Науки, 31
396.2 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4921,59
Экономия при брони: -170,46 грн
4751,13 грн
Аптека копейка
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
396.3 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5923,67
Экономия при брони: -351,68 грн
5571,99 грн
Мед-сервис
Днепр, просп. Героев, 2
398.1 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4878,00 грн
Аптека шар@
Харьков, просп. Победы, 65-Г
406.1 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
4625,36
Экономия при брони: -172,73 грн
4452,63 грн
Подорожник
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123
430.3 км
Фторафур® капсулы твердые 400 мг контейнер №100
Grindeks
5797,00
Экономия при брони: -304,50 грн
5492,50 грн