Димедрол (Dimedrol) (1792) - инструкция по применению ATC-классификация
Димедрол инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Антигистаминное средство. Блокирует H1-гистаминовые рецепторы, устраняя эффекты гистамина: уменьшает или предупреждает спазмы гладких мышц сосудов, кишечника, бронхов и бронхиол, повышенную проницаемость капилляров, отек тканей, зуд и гиперемию. Антигистаминное действие дифенгидрамина более выражено в отношении местных сосудистых реакций при воспалении и аллергии, чем системных (снижение АД). Оказывает местноанестезирующее действие (при приеме внутрь вызывает кратковременное ощущение онемения слизистых оболочек полости рта), проявляет спазмолитическую, ганглиоблокирующую и центральную холинолитическую активность. Оказывает седативное, снотворное (более выраженное при повторных приемах) и умеренно выраженное противорвотное действие. Влияние на ЦНС обусловлено блокадой Н3-гистаминовых рецепторов головного мозга и угнетением центральных холинергических структур. Более эффективен при бронхоспазме, обусловленном либераторами гистамина (тубокурарин, морфин, сомбревин), и менее активен при аллергическом бронхоспазме.
Фармакокинетика. При приеме внутрь быстро и хорошо всасывается в ЖКТ. Связывание с белками плазмы крови составляет 98–99%. Cmax в плазме крови достигается через 1–4 ч после перорального приема. Большая часть введенной дозы метаболизируется в основном в печени с образованием дифенилметоксиуксусной кислоты, меньшая — выводится в неизмененном виде с мочой. Хорошо распределяется в организме, проникает через ГЭБ, поступает в грудное молоко, что может вызвать седативный эффект у детей при грудном вскармливании.
Т½ составляет 2–8 ч. Экскретируется почками преимущественно в неизмененном виде в течение 24–48 ч. Эффект препарата развивается через 15–30 мин после приема внутрь, максимальный эффект достигается через 1–3 ч. Продолжительность действия — 4–6 ч.
Показания Димедрол
таблетки. Лечение аллергических реакций: крапивницы, сенной лихорадки, ангионевротического отека, сывороточной болезни, контактного дерматита, мультиформной экссудативной эритемы, экземы, кожного зуда, геморрагического васкулита (капилляротоксикоза), вазомоторного ринита, респираторного аллергоза, острого иридоциклита. Аллергические заболевания глаз (конъюнктивит). Для профилактики и лечения аллергических осложнений, с целью уменьшения выраженности побочных эффектов от приема лекарственных средств (антибиотиков, ферментов), при переливании крови или кровезамещающей жидкости. Хорея, морская и воздушная болезнь, болезнь Меньера. Как успокаивающее и снотворное средство при неврозе, неврастении, бессоннице.
Р-р. Анафилактический шок, крапивница, сенная лихорадка, сывороточная болезнь, геморрагический васкулит (капилляротоксикоз), полиморфная экссудативная эритема, отек Квинке, зудящие дерматозы, зуд, аллергический конъюнктивит и аллергические заболевания глаз, аллергические реакции, связанные с приемом лекарственных средств, хорея, болезнь Меньера; послеоперационная рвота.
Применение Димедрол
таблетки. Взрослым пациентам назначать по ½–1 таблетке (25–50 мг дифенгидрамина гидрохлорида) 1–3 раза в сутки.
Для профилактики укачивания принимать ½–1 таблетку за 30–60 мин до поездки, как успокаивающее и снотворное средство — 1 таблетку перед сном.
Для взрослых максимальная разовая доза составляет 2 таблетки (100 мг дифенгидрамина гидрохлорида), максимальная суточная доза — 5 таблеток (250 мг дифенгидрамина гидрохлорида).
Детям в возрасте 6–12 лет назначать по ½ таблетки (25 мг дифенгидрамина гидрохлорида) на прием. Длительность курса лечения устанавливает врач индивидуально в зависимости от характера заболевания (в среднем 10–15 дней).
Р-р. Препарат назначать взрослым в/м и в/в капельно.
П/к препарат не вводить вследствие раздражающего действия.
При в/м введении разовая доза составляет 10–50 мг (1–5 мл), максимальная разовая доза — 50 мг (5 мл), максимальная суточная доза — 150 мг (15 мл). В/в препарат вводят капельно в дозе 20–50 мг (2–5 мл) дифенгидрамина в 100 мл 0,9% р-ра натрия хлорида. Продолжительность лечения зависит от достигнутого эффекта и переносимости препарата.
Противопоказания
гиперчувствительность к компонентам препарата или другим антигистаминным средствам; приступ БА, феохромоцитома, эпилепсия, синдром удлиненного интервала Q–Т или длительное применение препаратов, которые могут удлинять Q–Т-интервал. Порфирия. Закрытоугольная глаукома, гиперплазия предстательной железы, стенозирующая язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, стеноз шейки мочевого пузыря, брадикардия, нарушения ритма сердца.
Побочные эффекты
со стороны нервной системы и органов чувств: слабость, сонливость, снижение внимания, снижение скорости психомоторных реакций, беспокойство, нарушение координации движений, повышенная возбудимость (особенно у детей), бессонница, нервозность, раздражительность, эйфория, спутанность сознания, повышенная утомляемость, седативное действие, тремор, неврит, парестезии, расширение зрачков, диплопия, нарушения зрения, острый лабиринтит, шум в ушах, головокружение, головная боль; очень редко — повышение внутриглазного давления, судороги. У больных с локальными поражениями головного мозга или эпилепсией активируются (даже при применении низких доз дифенгидрамина) судорожные разряды на ЭЭГ, препарат может спровоцировать эпилептический приступ.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия, ощущение сердцебиения, тахикардия, экстрасистолия, цианоз кожи и слизистых оболочек.
Со стороны системы кроветворения: агранулоцитоз, тромбоцитопения, гемолитическая анемия, гемолитическая желтуха.
Со стороны пищеварительного тракта: сухость во рту, онемение слизистой оболочки полости рта, анорексия, тошнота, боль в эпигастрии, рвота, диарея, запор.
Со стороны мочеполовой системы: частое и/или затрудненное мочеиспускание, задержка мочеиспускания, повышение частоты менструаций, ранние менструации.
Со стороны органов дыхания: сухость носа и горла, заложенность носа, сгущение секрета бронхов, стесненность в грудной клетке, затрудненное дыхание, одышка.
Со стороны иммунной системы, кожи и подкожной клетчатки: гиперемия, кожные высыпания, зуд, крапивница, анафилактический шок.
Другие: повышенное потоотделение, озноб, фотосенсибилизация, сухость глаз, лихорадка, гипертермический синдром, очень редко — контактный дерматит.
Реакции в месте введения: локальный некроз при п/к и в/к введении.
Особые указания
Димедрол-Дарница следует назначать с осторожностью больным миастенией или с судорогами. При частом применении может развиться толерантность. Пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Lapp или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует принимать дифенгидрамин.
Применять с осторожностью для лечения больных гипертиреозом, пациентов с ХОБЛ, с повышенным внутриглазным давлением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также лиц пожилого возраста из-за большей вероятности развития у них головокружения, седации и артериальной гипотензии. Препарат может вызвать сухость глаз и создавать неудобства при ношении контактных линз.
С осторожностью применять у пациентов с недавними респираторными заболеваниями в анамнезе (включая БА), артериальной гипотензией.
Может ухудшать течение обструктивных заболеваний легких, тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой системы, илеуса, состояния при обструкции желчных путей. Димедрол-Дарница может вызвать заторможенность, а также возбуждение и галлюцинации, судороги, особенно при передозировке.
С осторожностью назначать пациентам с нарушениями функции печени и почек.
В период лечения препаратом противопоказано употребление алкогольных напитков, следует избегать воздействия УФ-излучения. Применение дифенгидрамина как противорвотного средства может затруднять диагностику аппендицита и распознавание симптомов передозировки других лекарственных средств.
Применение в период беременности и кормления грудью. Дифенгидрамин противопоказан в период беременности, поскольку нет адекватных данных относительно безопасности и эффективности его применения.
При необходимости применения препарата следует прекратить кормление грудью. Применение дифенгидрамина в период кормления грудью может вызвать парадоксальную стимуляцию ЦНС у детей грудного возраста.
Дети. Препарат в форме таблеток применять у детей с 6-летнего возраста. Препарат в форме р-ра не применять в педиатрической практике.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. В период лечения следует воздержаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций (управление транспортными средствами, механизмами).
Взаимодействия
усиливает действие этанола и средств, угнетающих ЦНС: нейролептиков, транквилизаторов, снотворных, анальгетиков, наркотических средств. Ингибиторы МАО усиливают антихолинергическую активность дифенгидрамина. Одновременный прием ингибиторов МАО и дифенгидрамина может привести к повышению АД, а также влиять на ЦНС и дыхательную систему.
Антагонистическое взаимодействие отмечается при сочетанном назначении с психостимуляторами.
Снижает эффективность апоморфина как рвотного средства при лечении отравления. Усиливает антихолинергические эффекты лекарственных средств с М-холиноблокирующей активностью.
Не следует назначать вместе с препаратами, которые содержат дифенгидрамин, в том числе для местного применения.
При сочетанном применении с аналептиками возможно повышение риска развития судорог.
При сочетанном применении дифенгидрамина с трициклическими антидепрессантами возможно усиление его М-холиноблокирующего действия, что может привести к повышению внутриглазного давления при глаукоме.
Применение дифенгидрамина вместе с гипотензивными препаратами может усиливать ощущение повышенной утомляемости.
Дифенгидрамин является ингибитором изофермента цитохрома P450 — CYP 2D6. Таким образом, существует возможность взаимодействия с лекарственными средствами, которые в основном метаболизируются CYP 2D6, такими как метопролол и венлафаксин. Дифенгидрамин не сдедует применять у пациентов, получавших любой из вышеупомянутых препаратов.
Передозировка
симптомы: сухость во рту, затрудненное дыхание, мидриаз, покраснение лица, угнетение или возбуждение ЦНС, тахикардия, аритмия, угнетение функции сердечно-сосудистой системы и дыхания, депрессия, гиперкинезия, спутанность сознания, бред; у детей — развитие судорог. Описан случай развития рабдомиолиза после передозировки дифенгидрамина.
Лечение: индукция рвоты, промывание желудка, назначение активированного угля; симптоматическая и поддерживающая терапия на фоне тщательного контроля за дыханием и уровнем АД. В/в капельное введение плазмозамещающих жидкостей, оксигенотерапия. Нельзя применять эпинефрин и аналептики.
Как антидот при передозировке дифенгидрамина можно назначать физостигмин 0,02–0,06 мг/кг массы тела в/в несколько раз, если выраженность антихолинергических симптомов увеличивается. В случаях передозировки физостигмина следует ввести атропин.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.