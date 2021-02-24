Димедрол-Дарница следует назначать с осторожностью больным миастенией или с судорогами. При частом применении может развиться толерантность. Пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Lapp или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует принимать дифенгидрамин.

Применять с осторожностью для лечения больных гипертиреозом, пациентов с ХОБЛ, с повышенным внутриглазным давлением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также лиц пожилого возраста из-за большей вероятности развития у них головокружения, седации и артериальной гипотензии. Препарат может вызвать сухость глаз и создавать неудобства при ношении контактных линз.

С осторожностью применять у пациентов с недавними респираторными заболеваниями в анамнезе (включая БА), артериальной гипотензией.

Может ухудшать течение обструктивных заболеваний легких, тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой системы, илеуса, состояния при обструкции желчных путей. Димедрол-Дарница может вызвать заторможенность, а также возбуждение и галлюцинации, судороги, особенно при передозировке.

С осторожностью назначать пациентам с нарушениями функции печени и почек.

В период лечения препаратом противопоказано употребление алкогольных напитков, следует избегать воздействия УФ-излучения. Применение дифенгидрамина как противорвотного средства может затруднять диагностику аппендицита и распознавание симптомов передозировки других лекарственных средств.

Применение в период беременности и кормления грудью. Дифенгидрамин противопоказан в период беременности, поскольку нет адекватных данных относительно безопасности и эффективности его применения.

При необходимости применения препарата следует прекратить кормление грудью. Применение дифенгидрамина в период кормления грудью может вызвать парадоксальную стимуляцию ЦНС у детей грудного возраста.

Дети. Препарат в форме таблеток применять у детей с 6-летнего возраста. Препарат в форме р-ра не применять в педиатрической практике.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. В период лечения следует воздержаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций (управление транспортными средствами, механизмами).