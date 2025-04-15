Львов (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
94,84
Экономия при брони: -5,49 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
94,22
Экономия при брони: -12,25 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
94,65
Экономия при брони: -5,29 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
85,80
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
91,60
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
91,70
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
91,60
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
93,74
Экономия при брони: -11,82 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
91,60
Экономия при брони: -6,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
85,80
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
89,50
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
92,19
Экономия при брони: -8,29 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
27,48
Экономия при брони: -1,92 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
73,36
Экономия при брони: -5,20 грн