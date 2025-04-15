Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
92,54
Экономия при брони: -3,65 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
93,62
Экономия при брони: -4,25 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
89,50
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
75,32
Экономия при брони: -2,63 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
9,16
Экономия при брони: -0,64 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
93,65
Экономия при брони: -8,42 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
92,23
Экономия при брони: -18,41 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
93,31
Экономия при брони: -12,61 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
92,30
Экономия при брони: -11,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
95,18
Экономия при брони: -10,99 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
95,36
Экономия при брони: -20,73 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
94,23
Экономия при брони: -19,02 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Мед-сервис
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
37,84
Экономия при брони: -7,99 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
94,97
Экономия при брони: -5,62 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
95,52
Экономия при брони: -20,89 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
93,51
Экономия при брони: -4,15 грн