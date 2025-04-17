Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
85,40
Экономия при брони: -2,56 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
94,87
Экономия при брони: -9,55 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
91,60
Экономия при брони: -7,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
94,41
Экономия при брони: -5,04 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
36,64
Экономия при брони: -2,84 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
92,39
Экономия при брони: -7,07 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
95,36
Экономия при брони: -9,98 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
91,32
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
93,97
Экономия при брони: -8,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
82,44
Экономия при брони: -6,39 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
93,89
Экономия при брони: -4,52 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
92,09
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
94,33
Экономия при брони: -3,51 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
91,70
Экономия при брони: -9,90 грн