Винница (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
95,11
Экономия при брони: -4,29 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
96,65
Экономия при брони: -5,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
99,37
Экономия при брони: -8,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
92,53
Экономия при брони: -3,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
36,68
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
94,96
Экономия при брони: -11,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
96,24
Экономия при брони: -19,53 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
93,19
Экономия при брони: -7,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
94,67
Экономия при брони: -5,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница