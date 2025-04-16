Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
45,75
Экономия при брони: -3,85 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
93,98
Экономия при брони: -12,34 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
95,60
Экономия при брони: -10,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
94,34
Экономия при брони: -5,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
93,79
Экономия при брони: -9,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
91,60
Экономия при брони: -7,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
95,02
Экономия при брони: -10,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
56,86
Экономия при брони: -7,96 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
93,81
Экономия при брони: -12,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
94,89
Экономия при брони: -13,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
93,15
Экономия при брони: -11,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
78,43
Экономия при брони: -13,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
92,89
Экономия при брони: -3,52 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница