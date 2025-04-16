Николаев (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
91,99
Экономия при брони: -3,18 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
91,60
Экономия при брони: -7,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
94,21
Экономия при брони: -4,89 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
9,16
Экономия при брони: -0,77 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
94,27
Экономия при брони: -4,96 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
95,33
Экономия при брони: -6,02 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
98,90
Экономия при брони: -17,36 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
93,95
Экономия при брони: -8,65 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
67,59
Экономия при брони: -15,32 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
91,70
Экономия при брони: -7,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
98,27
Экономия при брони: -16,73 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
96,48
Экономия при брони: -3,65 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
93,30
Экономия при брони: -4,48 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
94,54
Экономия при брони: -5,72 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
91,60
Экономия при брони: -7,70 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Димедрол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница