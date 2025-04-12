Октра® (Octra)
Октра инструкция по применению
Состав
Действующее вещество: octreotide;
1 мл р-ра содержит октреотида ацетата 0,1 мг в пересчете на 100% вещество; вспомогательные вещества: маннит (Е421), натрия гидрокарбонат, кислота молочная, вода для инъекций.
Октреотид - 0,1 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Октра — синтетический октапептид, который является производным природного гормона соматостатина и имеет подобные фармакологические эффекты, но значительно большую длительность действия. Препарат угнетает патологически повышенную секрецию гормона роста, а также пептидов и серотонина, которые продуцируются в гастроэнтеропанкреатической эндокринной системе.
У здоровых лиц октреотид угнетает: секрецию гормона роста, которая стимулируется аргинином, физической нагрузкой и инсулиновой гипогликемией; секрецию инсулина, глюкагона, гастрина и других пептидов гастроэнтеропанкреатической эндокринной системы, которая стимулируется приемом пищи, а также секрецию инсулина и глюкагона, которая стимулируется аргинином; секрецию тиреотропина, которая стимулируется тиреолиберином. В отличие от соматостатина, октреотид угнетает гормон роста больше, чем инсулин, его введение не сопровождается рикошетной гиперсекрецией гормонов (то есть гормона роста у больных акромегалией).
У больных акромегалией октреотид снижает концентрацию гормона роста и инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1) в плазме крови. Угнетение гормона роста на 50% и более отмечают у 90% больных; снижение уровня гормона роста в плазме крови <5 нг/мл достигается приблизительно у половины пациентов. У большинства больных акромегалией октреотид заметно уменьшает выраженность таких симптомов, как головная боль, отечность кожи и мягких тканей, гипергидроз, боль в суставах и парестезии. У больных с большими аденомами гипофиза лечение октреотидом может привести к уменьшению размеров опухоли.
У больных с функциональными эндокринными опухолями ЖКТ и поджелудочной железы октреотид вследствие его разнообразных эндокринных эффектов влияет на ряд клинических признаков болезни. Клиническое и симптоматическое улучшение отмечаются у пациентов, у которых все еще выявляют симптомы, связанные с опухолью, несмотря на предыдущее лечение, которое может включать хирургические методы лечения, эмболизацию печеночных артерий и разнообразную химиотерапию, например применение стрептозотоцина и флуороурацила.
При карциноидных опухолях применение октреотида может привести к уменьшению выраженности таких симптомов, как ощущение приливов крови и диарея, что во многих случаях сопровождается снижением концентрации серотонина в плазме крови и экскрецией 5-гидроксииндолуксусной кислоты с мочой.
При опухолях, характеризующихся гиперпродукцией вазоактивного интестинального пептида (ВИП), применение октреотида приводит у большинства больных к уменьшению тяжелой секреторной диареи, которая характерна для этого состояния, что, в свою очередь, улучшает качество жизни пациента. Одновременно происходит уменьшение сопутствующих нарушений электролитного баланса, например гипокалиемии, что дает возможность отменить энтеральное и парентеральное введение жидкости и электролитов. У некоторых больных происходит замедление или остановка роста опухоли и даже уменьшение ее размеров, особенно метастазов в печень. Клиническое улучшение обычно сопровождается снижением (даже до нормальных значений) концентрации ВИП в плазме крови.
При глюкагономах применение октреотида в большинстве случаев приводит к заметному уменьшению некротизирующих мигрирующих высыпаний, которые являются характерными для этого состояния. Октреотид не проявляет какого-либо существенного влияния на легкий сахарный диабет, который часто отмечают при глюкагономах, и обычно не приводит к снижению потребности в инсулине или пероральных гипогликемических препаратах. У больных с диареей октреотид способствует ее уменьшению, что сопровождается увеличением массы тела. При применении октреотида часто отмечается быстрое снижение концентрации глюкагона в плазме крови, однако при длительном лечении этот эффект не сохраняется. В то же время симптоматическое улучшение сохраняется стабильным длительное время.
При гастриномах/синдроме Золлингера — Эллисона октреотид, применяющийся как монотерапия или в комбинации с ингибиторами протонной помпы либо антагонистами Н2-рецепторов, может снизить секрецию кислоты в желудке и привести к клиническому улучшению, в том числе относительно диареи. Возможно также уменьшение выраженности и других симптомов, очевидно связанных с синтезом пептидов опухолью, в том числе приливов. В некоторых случаях отмечается снижение концентрации гастрина в плазме крови.
У больных с инсулиномами октреотид снижает уровень иммунореактивного инсулина в крови. Этот эффект, однако, может быть кратковременным — около 2 ч. У больных с операбельными опухолями октреотид может обеспечить восстановление и поддержание нормогликемии в предоперационный период. У больных с неоперабельными доброкачественными и злокачественными опухолями контроль гликемии может улучшаться и без одновременного длительного снижения уровня инсулина в крови.
У больных с опухолями, продуцирующими РФ гормона роста (соматолибериномами), октреотид уменьшает выраженность симптомов акромегалии. Это, очевидно, связано с угнетением секреции РФ гормона роста и самого гормона роста. В дальнейшем может уменьшиться гипертрофия гипофиза.
При рефрактерной диарее у пациентов с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) применение октреотида приводит к полной или частичной нормализации стула примерно у 1/3 больных с диареей, которая не контролируется адекватной терапией противомикробными и/или противодиарейными средствами.
У больных, которым проводят операцию на поджелудочной железе, применение октреотида во время операции и после нее снижает частоту типичных послеоперационных осложнений (например панкреатических фистул, абсцессов, сепсиса, послеоперационного острого панкреатита).
При кровотечении из варикозно расширенных вен пищевода и желудка у больных циррозом печени применение октреотида в комбинации со специфическим лечением (например склерозирующей терапией) приводило к более эффективной остановке кровотечения и предупреждению раннего повторного кровотечения, уменьшению объема трансфузий и улучшению 5-дневной выживаемости. Хотя механизм действия октреотида точно не установлен, считается, что препарат уменьшает органный кровоток путем угнетения таких вазоактивных гормонов, как ВИП и глюкагон.
Фармакокинетика. После п/к введения октреотид быстро и полностью всасывается. Сmax препарата в плазме крови достигается в пределах 30 мин. Связывание с белками плазмы крови составляет 65%. Связывание октреотида с клетками крови крайне незначительно. Объем распределения — 0,27 л/кг. Общий клиренс составляет 160 мл/мин. Т½ после п/к инъекции препарата — 100 мин. После в/в введения выведение препарата осуществляется в две фазы с Т½ 10 и 90 мин соответственно. Большая часть введенной дозы пептида выводится с калом, около 32% — в неизмененном виде с мочой. Нарушенная функция почек не влияет на общую экспозицию (AUC) октреотида, введенного п/к. Способность к элиминации может быть снижена у больных циррозом печени.
Показания Октра
- акромегалия — для контроля основных проявлений заболевания и снижения уровней гормона роста и ИФР-1 в плазме крови в тех случаях, когда отсутствует достаточный эффект от хирургического лечения и лучевой терапии. Препарат показан также для лечения больных акромегалией, которые отказались от операции или имеют противопоказания к ней, а также для кратковременного лечения в промежутках между курсами лучевой терапии до тех пор, пока полностью не разовьется ее эффект.
- Уменьшение выраженности симптомов, связанных с эндокринными опухолями ЖКТ и поджелудочной железы: карциноидные опухоли с наличием карциноидного синдрома; ВИПомы (опухоли, характеризующиеся гиперпродукцией ВИП); глюкагономы; гастриномы/синдром Золлингера — Эллисона — обычно в комбинации с антагонистами гистаминовых Н2-рецепторов или ингибиторами протонной помпы; инсулиномы (для контроля гипогликемии в предоперационный период, а также для поддерживающей терапии); соматолибериномы (опухоли, характеризующиеся гиперпродукцией РФ гормона роста). Октра не является противоопухолевым препаратом и его применение не может привести к излечиванию данной категории больных.
- Рефрактерная диарея у больных СПИДом.
- Профилактика осложнений после операции на поджелудочной железе.
- Остановка кровотечения и профилактика рецидивов кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода у больных циррозом печени (в комбинации со специфическими лечебными мероприятиями, например с эндоскопической склерозирующей терапией).
Применение Октра
препарат вводится п/к или в/в.
При акромегалии сначала препарат вводят по 0,05–0,1 мг (0,5–1 мл) п/к с интервалами 8 или 12 ч. В дальнейшем доза зависит от концентрации гормона роста и ИФР-1 в крови (целевые концентрации гормонов в крови составляют: гормон роста — <2,5 нг/мл, ИФР-1 — в пределах нормы), переносимости препарата и клинического эффекта. Для большинства больных оптимальная суточная доза составляет 0,3 мг. Максимальная суточная доза составляет 1,5 мг/сут, которую не следует превышать.
Если в течение 3 мес лечения препаратом Октра не отмечается достаточного снижения уровня гормона роста и улучшения клинической картины заболевания, терапию следует прекратить.
При эндокринных опухолях ЖКТ и поджелудочной железы препарат вводят п/к в начальной дозе по 0,05 мг (0,5 мл) 1–2 раза в сутки. В дальнейшем в зависимости от достигнутого клинического эффекта, влияния на уровень гормонов, вырабатываемых опухолью (в случае карциноидных опухолей — влияния на выделение 5-гидроксииндолуксусной кислоты с мочой) и переносимости препарата дозу можно постепенно повысить до 0,1–0,2 мг 3 раза в сутки. В исключительных случаях могут понадобиться дозы выше. Поддерживающую дозу препарата следует подбирать индивидуально. Если на протяжении 1 нед лечения Октрой в максимально переносимой дозе улучшение не наступает, терапию следует прекратить.
При рефрактерной диарее у больных СПИДом препарат вводят п/к в начальной дозе по 0,1 мг 3 раза в сутки. Если после недели лечения диарея не прекращается, дозу препарата следует повысить индивидуально, даже до 0,25 мг (2,5 мл) 3 раза в сутки. Коррекцию дозы проводят с учетом клинического эффекта и переносимости препарата. Если в течение 1 нед лечения Октрой в дозе 0,25 мг (2,5 мл) 3 раза в сутки улучшение не наступает, терапию следует прекратить.
Для профилактики осложнений после операций на поджелудочной железе препарат вводят п/к по 0,1 мг 3 раза в сутки на протяжении 7 следующих дней, начиная со дня операции (не позже чем за 1 ч до лапаротомии).
При кровотечении из варикозно расширенных вен пищевода вводят препарат в дозе 25 мкг/ч путем беспрерывной в/в инфузии на протяжении 5 дней. Октру можно разводить 0,9% р-ром натрия хлорида.
У больных циррозом печени отмечена хорошая переносимость препарата, который применялся в течение 5 дней в дозах до 50 мкг/ч в виде беспрерывной в/в инфузии в связи с кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода.
Противопоказания
известная повышенная чувствительность к октреотиду или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
побочные реакции распределены по частоте возникновения: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000), включая отдельные сообщения.
Нарушения со стороны пищеварительной системы: очень часто — диарея, боль в животе, тошнота, метеоризм, холелитиаз; часто — диспепсия, рвота, вздутие живота, стеаторея, частый жидкий стул, обесцвечивание каловых масс, холецистит, образование желчных конкрементов, гипербилирубинемия; в отдельных случаях — прогрессирующее вздутие живота, выраженная боль в эпигастральной области, боль в животе и мышечное напряжение; частота не установлена — острый панкреатит, острый гепатит без холестаза, холестатический гепатит. Холестаз, желтуха, холестатическая желтуха.
Побочные эффекты со стороны ЖКТ можно уменьшить, если не употреблять пищу до или сразу после п/к введения октреотида, вводить препарат рекомендуется между приемами пищи или перед сном.
Нарушения со стороны ЦНС: очень часто — головная боль; часто — головокружение, астения.
Нарушения со стороны эндокринной системы: часто — гипотиреоз, дисфункция щитовидной железы (например сниженный уровень тиреотропного гормона, сниженный уровень общего Т4, сниженный уровень свободного Т4).
Нарушения метаболизма: очень часто — гипергликемия; часто — гипогликемия, нарушение толерантности к глюкозе, анорексия; нечасто — дегидратация.
Общие нарушения и нарушения в месте введения: очень часто — боль в месте введения. Боль или ощущение острой боли, покалывание или жжение в месте п/к инъекции с покраснением и отеком редко длятся дольше 15 мин. Местный дискомфорт можно уменьшить, если нагреть р-р перед инъекцией до комнатной температуры, или путем введения меньшего объема более концентрированного р-ра.
Лабораторные исследования: часто — повышение уровня трансаминаз; частота не установлена — повышение уровня ЩФ, повышение уровня гамма-глутамилтрансферазы.
Нарушение со стороны кожи и подкожной ткани: часто — зуд, сыпь, алопеция; частота не установлена — крапивница.
Нарушения со стороны системы дыхания: часто — диспноэ.
Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — брадикардия; нечасто — тахикардия; частота не установлена — аритмия. У пациентов с акромегалией и карциноидным синдромом отмечали такие изменения на ЭКГ, как удлинение интервала Q–T, смещение оси, ранняя реполяризация, низкий вольтаж, R/S-переход, раннее увеличение волны R, неспецифические изменения волны ST–T. Взаимосвязь между этими явлениями и применением октреотида не установлена, поскольку многие из этих пациентов имеют основное кардиологическое заболевание (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Нарушения со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, анафилаксия.
Особые указания
п/к введение. Пациенты, которые сами вводят препарат путем п/к инъекции, должны получить точные инструкции от врача или медсестры.
Чтобы уменьшить дискомфорт в месте введения, рекомендуется перед инъекцией довести температуру р-ра до комнатной. Необходимо избегать введения повторных инъекций в то же самое место через короткий промежуток времени.
Ампулы следует открывать только перед введением, остатки препарата следует утилизировать.
В/в инфузии. Разведенный р-р остается физически и химически стабильным на протяжении минимум 24 ч при температуре не выше 25 °С.
Общие. Поскольку иногда опухоли гипофиза, секретирующие гормон роста, могут увеличиваться, вызывая серьезные осложнения (например сужение поля зрения), существенным является тщательный мониторинг состояния всех пациентов. В случае появления признаков увеличения опухоли следует рассмотреть необходимость применения альтернативных видов лечения.
В связи с терапевтической пользой снижения уровня гормона роста и нормализацией концентрации ИФР-1 у женщин с акромегалией может потенциально восстановиться фертильность. Во время лечения октреотидом женщинам репродуктивного возраста следует рекомендовать применение адекватных методов контрацепции.
У пациентов, длительно принимающих терапию октреотидом, следует контролировать функцию щитовидной железы.
Явления, связанные с сердечно-сосудистой системой. Нечасто сообщалось о случаях брадикардии. Может понадобиться коррекция дозы таких препаратов, как блокаторы β-адренорецепторов, блокаторы кальциевых каналов, препаратов, контролирующих баланс жидкости или электролитный баланс.
Явления, связанные с желчным пузырем. У 15–30% пациентов, получающих октреотид п/к длительное время, отмечают образование камней в желчном пузыре. В большинстве случаев образование желчных камней не сопровождалось появлением симптомов. В связи с этим рекомендуется проведение УЗИ желчного пузыря перед началом терапии Октрой и каждые 6–12 мес лечения. При клинических проявлениях желчнокаменную болезнь следует лечить или путем применения желчных кислот, растворяющих камни, или хирургическими методами.
Опухоли гастроэнтеропанкреатической эндокринной системы. Во время лечения опухолей гастроэнтеропанкреатической эндокринной системы изредка может неожиданно теряться симптоматический контроль со стороны Октры, что сопровождается быстрым возвращением тяжелых симптомов.
Метаболизм глюкозы. Октреотид тормозит секрецию гормона роста, глюкагона и инсулина. Поэтому может нарушаться толерантность к глюкозе после приема пищи и в некоторых случаях вследствие длительного введения препарата может возникнуть персистирующая гипергликемия.
У пациентов с инсулиномами может повышаться интенсивность и длительность гипогликемии. Эти пациенты требуют тщательного наблюдения, особенно в начале терапии Октрой и во время каждого изменения дозы. Очевидные колебания концентрации глюкозы в крови могут быть снижены благодаря более частому введению низких доз.
У пациентов с сахарным диабетом I типа доза инсулина может быть снижена. У пациентов без и с сахарным диабетом II типа с частично интактным резервом инсулина введение Октры может привести к повышению гликемии после еды. Рекомендуются тщательный контроль толерантности к глюкозе и антидиабетическое лечение.
Варикозное расширение вен пищевода. Поскольку эпизоды кровотечения из варикозных вен пищевода сопровождаются повышенным риском развития инсулинозависимого диабета или изменением потребности в инсулине у пациентов с сахарным диабетом в анамнезе, необходимо проводить надлежащий мониторинг уровня глюкозы в крови.
Местные реакции. Отсутствуют сообщения о возникновении опухолей в месте инъекции у пациентов, получающих лечение октреотидом на протяжении до 15 лет.
Трофика. У некоторых больных октреотид может нарушать всасывание жиров.
У некоторых пациентов отмечали сниженный уровень витамина В12 и аномальные результаты теста Шиллинга. У пациентов с авитаминозом витамина В12 в анамнезе следует контролировать уровень этого витамина во время терапии Октрой.
Пациентам пожилого возраста. Отсутствуют данные о необходимости коррекции дозы у пациентов пожилого возраста.
Пациенты с нарушением функции печени. У пациентов с циррозом печени Т½ препарата может увеличиваться, что требует коррекции поддерживающей дозы.
Пациенты с нарушением функции почек. При нарушении функции почек корректировать дозу октреотида, который вводится п/к, не требуется.
Применение в период беременности и кормления грудью. Возможность применения октреотида у беременных не изучали, поэтому в период беременности Октру назначают только по жизненным показаниям.
Неизвестно, попадает ли октреотид в материнское молоко. В случае необходимости применения препарата кормящим грудью женщинам необходимо прекратить грудное вскармливание.
Дети. Детям прием препарата Октра противопоказан из-за отсутствия данных относительно применения октреотида в педиатрической практике.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Учитывая, что у чувствительных больных при применении препарата могут возникнуть побочные реакции (головокружение и др.), на время приема препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами и выполнения других работ, требующих концентрации внимания.
Взаимодействия
установлено, что октреотид снижает всасываемость циклоспорина в кишечнике и замедляет всасываемость циметидина.
Одновременное введение октреотида и бромокриптина повышает биодоступность бромокриптина. Аналоги соматостатина могут снижать метаболический клиренс веществ, которые метаболизируются с участием ферментов цитохрома Р450, что может быть обусловлено угнетением секреции гормона роста, поэтому следует с осторожностью применять другие препараты, которые метаболизируются главным образом с участием CYP 3A4, а также с узким терапевтическим индексом (например хинидин, терфенадин).
Октреотида ацетат нестабилен в р-рах для полного парентерального питания. Не применять растворители, не указанные в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.
Передозировка
симптомы: аритмия, гипотензия, остановка сердца, гипоксия мозга, панкреатит, стеатоз, диарея, слабость, сонливость, уменьшение массы тела, гепатомегалия и молочный ацидоз, гипергликемия.
Лечение симптоматическое.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре 2–8 °С. Не замораживать.