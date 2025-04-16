Николаев (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1121,46
Экономия при брони: -41,88 грн
1079,58 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1078,00
Экономия при брони: -112,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
646,20
Экономия при брони: -67,08 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1134,66
Экономия при брони: -189,11 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1126,11
Экономия при брони: -180,56 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1077,00
Экономия при брони: -111,80 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1049,80
Экономия при брони: -84,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
436,00
Экономия при брони: -71,84 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
627,02
Экономия при брони: -61,33 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
425,70
Экономия при брони: -48,58 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1050,80
Экономия при брони: -85,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1135,95
Экономия при брони: -166,13 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1088,75
Экономия при брони: -119,08 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1078,30
Экономия при брони: -49,68 грн
1028,62 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
993,40
Экономия при брони: -28,20 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
865,71
Экономия при брони: -72,21 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1144,34
Экономия при брони: -174,46 грн