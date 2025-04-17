Винница (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1036,73
Экономия при брони: -126,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1090,91
Экономия при брони: -180,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1146,95
Экономия при брони: -133,08 грн
1013,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1091,17
Экономия при брони: -97,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1098,09
Экономия при брони: -104,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1049,80
Экономия при брони: -63,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1119,82
Экономия при брони: -182,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1086,02
Экономия при брони: -148,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1026,80
Экономия при брони: -40,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1063,34
Экономия при брони: -156,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1049,80
Экономия при брони: -63,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
794,86
Экономия при брони: -137,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1049,80
Экономия при брони: -63,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1121,29
Экономия при брони: -151,36 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак