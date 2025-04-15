Львов (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Львов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
668,68
Экономия при брони: -80,55 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1085,07
Экономия при брони: -112,12 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1077,00
Экономия при брони: -118,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1055,00
Экономия при брони: -96,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1025,90
Экономия при брони: -67,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1078,00
Экономия при брони: -119,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1105,44
Экономия при брони: -110,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1050,80
Экономия при брони: -92,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1049,80
Экономия при брони: -91,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
419,92
Экономия при брони: -36,48 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1077,00
Экономия при брони: -118,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1078,00
Экономия при брони: -119,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1087,59
Экономия при брони: -141,20 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1077,00
Экономия при брони: -118,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1130,58
Экономия при брони: -138,70 грн