Одесса (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1137,41
Экономия при брони: -64,38 грн
1073,03 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1126,66
Экономия при брони: -86,57 грн
1040,09 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1063,44
Экономия при брони: -111,12 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
985,40
Экономия при брони: -47,09 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1152,81
Экономия при брони: -121,02 грн
1031,79 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1055,00
Экономия при брони: -60,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1080,37
Экономия при брони: -55,52 грн
1024,85 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1122,98
Экономия при брони: -127,96 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1113,70
Экономия при брони: -133,47 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1078,00
Экономия при брони: -83,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1120,80
Экономия при брони: -129,22 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1093,47
Экономия при брони: -98,45 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1087,60
Экономия при брони: -92,60 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1142,94
Экономия при брони: -151,36 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
443,60
Экономия при брони: -45,60 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
879,39
Экономия при брони: -86,13 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак