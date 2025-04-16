Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1077,00
Экономия при брони: -120,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1082,40
Экономия при брони: -126,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1129,29
Экономия при брони: -67,15 грн
1062,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1114,40
Экономия при брони: -159,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1105,96
Экономия при брони: -67,44 грн
1038,52 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1103,97
Экономия при брони: -73,76 грн
1030,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
826,59
Экономия при брони: -36,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1119,51
Экономия при брони: -179,68 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1122,62
Экономия при брони: -182,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1120,90
Экономия при брони: -181,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1125,10
Экономия при брони: -156,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1080,56
Экономия при брони: -134,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1117,36
Экономия при брони: -150,49 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
689,18
Экономия при брони: -53,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1131,00
Экономия при брони: -169,96 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1087,20
Экономия при брони: -131,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак