Харьков (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
399,17
Экономия при брони: -12,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
625,88
Экономия при брони: -37,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1026,80
Экономия при брони: -11,10 грн
1015,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1026,80
Экономия при брони: -11,10 грн
1015,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1049,80
Экономия при брони: -34,10 грн
1015,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
659,17
Экономия при брони: -81,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
406,97
Экономия при брони: -22,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1015,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1155,71
Экономия при брони: -115,62 грн
1040,09 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1160,95
Экономия при брони: -120,86 грн
1040,09 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1124,64
Экономия при брони: -142,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1077,00
Экономия при брони: -61,30 грн
1015,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1049,80
Экономия при брони: -34,10 грн
1015,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1131,87
Экономия при брони: -91,78 грн
1040,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1147,54
Экономия при брони: -156,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1089,53
Экономия при брони: -98,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1025,90
Экономия при брони: -10,20 грн
1015,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
224,12
Экономия при брони: -30,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
439,53
Экономия при брони: -41,53 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
877,07
Экономия при брони: -132,13 грн