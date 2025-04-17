Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1130,79
Экономия при брони: -116,92 грн
1013,87 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1050,80
Экономия при брони: -112,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1026,13
Экономия при брони: -115,53 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1020,79
Экономия при брони: -32,56 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1114,35
Экономия при брони: -53,82 грн
1060,53 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
960,57
Экономия при брони: -100,56 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1147,03
Экономия при брони: -235,24 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1026,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
568,85
Экономия при брони: -26,51 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1037,92
Экономия при брони: -131,47 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1119,08
Экономия при брони: -136,47 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Текстильников, 18
2.7 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак