Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
946,22
Экономия при брони: -67,75 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1073,79
Экономия при брони: -156,73 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1025,90
Экономия при брони: -63,30 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
821,44
Экономия при брони: -51,36 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1131,12
Экономия при брони: -138,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1067,39
Экономия при брони: -156,94 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
577,02
Экономия при брони: -26,64 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1101,48
Экономия при брони: -90,69 грн
1010,79 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 19 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1078,89
Экономия при брони: -41,20 грн
1037,69 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
193,45
Экономия при брони: -16,14 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1144,68
Экономия при брони: -152,31 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1055,00
Экономия при брони: -92,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1091,90
Экономия при брони: -121,97 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
3.7 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1073,69
Экономия при брони: -163,38 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
641,61
Экономия при брони: -33,95 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Октра® раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1077,40
Экономия при брони: -47,48 грн
1029,92 грн