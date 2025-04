препараты, влияющие на эффективность нифедипина . Нифедипин метаболизируется через систему цитохрома Р450 3А4. Поэтому препараты, ингибирующие или индуцирующие эту систему ферментов, могут изменять первое прохождение (после перорального применения) или клиренс нифедипина.

При применении нифедипина вместе со следующими препаратами следует учитывать степень и продолжительность взаимодействия.

Рифампицин. Рифампицин значительно индуцирует систему цитохрома Р450 3А4. При одновременном применении с рифампицином биодоступность нифедипина значительно снижается и, таким образом, его эффективность уменьшается. Учитывая это, применение комбинации нифедипина с рифампицином противопоказано.

При одновременном применении следующих слабых или умеренных ингибиторов системы цитохрома Р450 3А4 необходимо контролировать АД и в случае необходимости следует рассмотреть вопрос о снижении дозы нифедипина.

Макролидные антибиотики (например эритромицин). Исследований взаимодействия нифедипина и макролидных антибиотиков не проводили. Определенные макролидные антибиотики ингибируют опосредованный системой цитохрома Р450 3А4 метаболизм других препаратов. Учитывая это, нельзя исключить вероятность повышения концентрации нифедипина в плазме крови при одновременном применении обоих препаратов.

Азитромицин, который структурно похож на представителей класса макролидных антибиотиков, не ингибируется CYP 3А4.

Ингибиторы анти-ВИЧ-протеазы (например ритонавир). Клинических исследований, изучающих возможность взаимодействия нифедипина и определенных ингибиторов анти-ВИЧ-протеазы, не проводили. Известно, что препараты этого класса ингибируют систему цитохрома Р450 3А4. Кроме того, препараты этого класса ингибируют in vitro опосредованный системой цитохрома Р450 3А4 метаболизм нифедипина. При одновременном применении с нифедипином нельзя исключить значительного повышения концентрации нифедипина в плазме крови вследствие снижения метаболизма при первом прохождении и снижения скорости выведения из организма.

Азольные антимикотики (например кетоконазол). Формального клинического исследования по изучению возможности взаимодействия нифедипина и определенных азольных антимикотиков не проводили. Известно, что препараты этого класса ингибируют систему цитохрома Р450 3А4. При пероральном применении одновременно с нифедипином нельзя исключить значительного повышения системной биодоступности нифедипина вследствие снижения метаболизма при первом прохождении.

Флуоксетин. Клиническое исследование по изучению возможности взаимодействия нифедипина и флуоксетина не проводили. Известно, что флуоксетин ингибирует in vitro опосредованный системой цитохрома Р450 3А4 метаболизм нифедипина. При одновременном применении обоих препаратов нельзя исключить повышение концентрации нифедипина в плазме крови.

Нефазодон. Клиническое исследование по изучению возможности взаимодействия нифедипина и нефазодона не проводили. Известно, что нефазодон ингибирует in vitro опосредованный системой цитохрома Р450 3А4 метаболизм других препаратов. При одновременном применении обоих препаратов нельзя исключить повышение концентрации нифедипина в плазме крови.

Хинупристин/дальфопристин. Вследствие ингибирования цитохрома Р450 3А4 применение указанных препаратов вместе с нифедипином может приводить к повышению концентрации нифедипина в плазме крови и усилению антигипертензивного эффекта.

Вальпроевая кислота. Формального клинического исследования по изучению возможности взаимодействия нифедипина и вальпроевой кислоты не проводили. Известно, что вальпроевая кислота повышает концентрацию в плазме крови структурно подобного блокатора кальциевых каналов нимодипина вследствие ингибирования ферментов, несмотря на это, нельзя исключить повышения концентрации нифедипина в плазме крови и увеличения его эффективности.

Циметидин, ранитидин. Вследствие ингибирования цитохрома Р450 3А4 циметидин/ранитидин повышает концентрацию нифедипина в плазме крови и может усиливать антигипертензивный эффект. Циметидин действует на изоэнзимы цитохрома CYP 3A4 как ингибитор. Нифедипин следует с осторожностью назначать пациентам, которые уже принимают циметидин, и его дозу следует повышать более постепенно.

Трициклические антидепрессанты, сосудорасширяющие средства. В случае комбинации нифедипина с трициклическими антидепрессантами, сосудорасширяющими средствами возможно усиление гипотензивного эффекта.

Дополнительные исследования

Цизаприд. Одновременное применение цизаприда и нифедипина может приводить к повышению концентрации нифедипина в плазме крови.

Противоэпилептические средства, индуцирующие систему цитохрома Р450 3А4, такие как фенитоин, карбамазепин и фенобарбитал. Фенитоин индуцирует систему цитохрома Р450 3А4. При одновременном применении с фенитоином биодоступность нифедипина снижается, а эффективность уменьшается. При одновременном применении обоих препаратов необходимо контролировать клинический ответ на терапию нифедипином и в случае необходимости рассмотреть вопрос о повышении дозы нифедипина. При повышении дозы нифедипина при одновременном применении обоих препаратов, при отмене фенитоина следует рассмотреть вопрос о снижении дозы нифедипина.

Формально клинических исследований вероятности потенциального взаимодействия нифедипина и карбамазепина или фенобарбитала не проводили. Известно, что оба препарата снижают концентрации в плазме крови структурно подобного блокатора кальциевых каналов нимодипина вследствие индукции ферментов. Учитывая это, нельзя исключить снижения концентрации нифедипина в плазме крови и уменьшения его эффективности.

Дилтиазем снижает биотрансформацию нифедипина, что может требовать снижения дозы.

Эффект нифедипина на другие препараты

Антигипертензивные препараты. Нифедипин может увеличивать выраженность гипотензивного эффекта антигипертензивных препаратов, применяемых одновременно, таких как диуретики; блокаторы β-адренорецепторов; ингибиторы АПФ; антагонисты АТ 1 -рецепторов; другие блокаторы кальциевых каналов; блокаторы α-адренорецепторов; ингибиторы ФДЭ-5; α-метилдопа; магния сульфат.

При одновременном применении глицерилтринитрата и изосорбида пролонгированного действия следует учитывать синергический эффект нифедипина.

У пациентов, принимающих нифедипин, фентанил может вызвать артериальную гипотензию. Следует воздержаться от приема нифедипина в течение не менее 36 ч до плановой операции с применением анестезии на основе фентанила.

Нифедипин может привести к токсическому действию сульфата магния, которое является причиной нервно-мышечной блокады. Одновременный прием нифедипина и сульфата магния не рекомендуют, поскольку это опасно и может угрожать жизни пациента.

У пациентов, принимающих антикоагулянты на основе кумарина, после добавления нифедипина отмечали удлинение протромбинового времени. Значимость этого взаимодействия не исследовали в полной мере.

Нифедипин может изменить бронхиальную реактивность на метахолин. Перед неспецифическим бронхопровокационным тестом с применением метахолина нифедипин необходимо отменить (по возможности).

При одновременном применении нифедипина с блокаторами β-адренорецепторов необходим тщательный мониторинг состояния пациента, поскольку известны единичные случаи обострения сердечной недостаточности.

Дигоксин, теофиллин. При одновременном приеме нифедипина с теофиллином или дигоксином может повыситься концентрация теофиллина или дигоксина в плазме крови. Рекомендуется контролировать концентрацию теофиллина или дигоксина в плазме крови и в случае необходимости корректировать дозу.

Хинидин. При одновременном применении нифедипина и хинидина в отдельных случаях отмечали снижение уровня хинидина, а при отмене нифедипина — резкое повышение концентрации хинидина в плазме крови. Учитывая это, при одновременном применении или отмене нифедипина рекомендуется проводить мониторинг концентрации хинидина в плазме крови, а в случае необходимости корректировать дозу хинидина. Иногда сообщалось о повышении концентрации нифедипина в плазме крови при одновременном применении обоих препаратов, однако были случаи, когда отмечали изменения фармакокинетики нифедипина.

Учитывая это, следует тщательно контролировать АД при включении хинидина в схему терапии нифедипином. В случае необходимости следует снизить дозу нифедипина.

Такролимус. Известно, что такролимус метаболизируется через систему цитохрома Р450 3А4. Опубликованные данные указывают на то, что в отдельных случаях дозу такролимуса при одновременном применении с нифедипином можно снизить. При одновременном применении обоих препаратов следует проводить мониторинг концентрации такролимуса в плазме крови и в случае необходимости следует рассмотреть вопрос о снижении дозы такролимуса.

При одновременном приеме винкристина выявлено уменьшение выведения винкристина, что требует снижения дозы; цефалоспоринов — повышение уровней цефалоспорина в плазме крови.

Другие виды взаимодействий

Грейпфрутовый сок. Грейпфрутовый сок ингибирует систему цитохрома Р450 3А4. Употребление грейпфрутового сока при применении нифедипина приводит к повышению концентрации препарата в плазме крови и увеличению продолжительности действия нифедипина вследствие снижения метаболизма при первом прохождении или снижения клиренса. Вследствие этого может увеличиваться выраженность антигипертензивного действия препарата. После регулярного употребления грейпфрутового сока этот эффект может продолжаться в течение по крайней мере 3 дней после последнего употребления сока.

Учитывая это, при терапии нифедипином следует избегать употребления грейпфрутов/грейпфрутового сока.

Применение нифедипина может привести к получению ложноположительных результатов при спектрофотометрическом определении концентрации ванилилминдальной кислоты в моче (однако при применении метода высокоэффективной жидкостной хроматографии этот эффект не отмечают).