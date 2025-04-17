Киев
Коринфар® Ретард (Corinfar Retard)

Коринфар® Ретард (Corinfar Retard)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 79 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
473,50 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
739,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
485,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
842,40
Экономия при брони: -110,80 грн
731,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
527,62
Экономия при брони: -45,65 грн
481,97 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
458,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
441,90 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
686,16 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
684,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
523,20
Экономия при брони: -67,63 грн
455,57 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
795,08
Экономия при брони: -30,13 грн
764,95 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
544,60
Экономия при брони: -89,30 грн
455,30 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
441,57 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
485,50 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
680,12 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
527,98
Экономия при брони: -43,41 грн
484,57 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
468,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
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