Коринфар® Ретард (Corinfar Retard)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
842,40
Экономия при брони: -110,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
527,62
Экономия при брони: -45,65 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
523,20
Экономия при брони: -67,63 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
795,08
Экономия при брони: -30,13 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
544,60
Экономия при брони: -89,30 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
527,98
Экономия при брони: -43,41 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн