Коринфар® Ретард (Corinfar Retard)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
334,82
Экономия при брони: -22,29 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
174,96
Экономия при брони: -11,77 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
488,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
488,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
762,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
525,00
Экономия при брони: -71,90 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
776,98
Экономия при брони: -27,41 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
525,80
Экономия при брони: -72,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
522,30
Экономия при брони: -53,03 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
781,37
Экономия при брони: -51,26 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
350,19
Экономия при брони: -28,98 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
809,38
Экономия при брони: -56,31 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
519,89
Экономия при брони: -67,89 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
783,01
Экономия при брони: -29,94 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн