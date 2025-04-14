Коринфар® Ретард (Corinfar Retard)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 265 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
517,63
Экономия при брони: -17,66 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
563,61
Экономия при брони: -34,20 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
171,40
Экономия при брони: -12,99 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
524,29
Экономия при брони: -24,68 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
534,11
Экономия при брони: -66,34 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина