Коринфар® Ретард (Corinfar Retard)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
542,18
Экономия при брони: -28,17 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,97
Экономия при брони: -56,72 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
856,97
Экономия при брони: -45,06 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
332,99
Экономия при брони: -22,30 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
343,30
Экономия при брони: -37,35 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
539,27
Экономия при брони: -32,15 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
511,30
Экономия при брони: -26,93 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
750,93
Экономия при брони: -39,55 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
502,92
Экономия при брони: -18,55 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
738,63
Экономия при брони: -27,25 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
535,87
Экономия при брони: -28,75 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн