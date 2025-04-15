Коринфар® Ретард (Corinfar Retard)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
525,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
534,95
Экономия при брони: -59,66 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
514,70
Экономия при брони: -58,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
525,50
Экономия при брони: -69,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
525,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
525,80 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
798,18
Экономия при брони: -54,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
533,84
Экономия при брони: -34,77 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
807,11
Экономия при брони: -46,48 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
544,60
Экономия при брони: -88,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
525,80
Экономия при брони: -70,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
525,80
Экономия при брони: -70,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
525,00
Экономия при брони: -69,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
D.s.
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
343,30
Экономия при брони: -39,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
525,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
544,60
Экономия при брони: -88,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
505,27
Экономия при брони: -27,22 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,52
Экономия при брони: -42,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
527,40
Экономия при брони: -71,60 грн