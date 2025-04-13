Коринфар® Ретард (Corinfar Retard)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 649 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
528,04
Экономия при брони: -47,21 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
786,33
Экономия при брони: -32,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
535,49
Экономия при брони: -39,50 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
825,84
Экономия при брони: -45,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
359,65
Экономия при брони: -48,16 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
351,18
Экономия при брони: -18,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
865,02
Экономия при брони: -37,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
170,41
Экономия при брони: -10,01 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
807,81
Экономия при брони: -26,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
815,91
Экономия при брони: -35,21 грн