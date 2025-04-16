Коринфар® Ретард (Corinfar Retard)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
513,22
Экономия при брони: -28,82 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
488,00
Экономия при брони: -60,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
173,30
Экономия при брони: -8,70 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
793,13
Экономия при брони: -39,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
865,78
Экономия при брони: -46,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
526,14
Экономия при брони: -32,60 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
853,77
Экономия при брони: -34,96 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
554,68
Экономия при брони: -24,70 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
488,00
Экономия при брони: -60,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн