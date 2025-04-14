Коринфар® Ретард (Corinfar Retard)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
554,92
Экономия при брони: -25,57 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
549,56
Экономия при брони: -20,32 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
552,85
Экономия при брони: -23,55 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
522,90
Экономия при брони: -32,89 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
525,80
Экономия при брони: -63,40 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
330,37
Экономия при брони: -15,22 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
522,75
Экономия при брони: -32,57 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
773,89
Экономия при брони: -45,52 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия 20 мг блистер №30
Тева Украина
346,89
Экономия при брони: -22,08 грн